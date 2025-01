Poznati po geslu da će svako ko dođe na Staru planinu "pluća napuniti kiseonikom, a dušu i oči prirodom" pokazali su i ovoga puta da posebno vode računa o deci. Osim što će sva uzrasta od četiri do 10 godina, a koja borave u rizortu najmanje sedam dana, imati besplatnu školu skijanja, opremu i ski-pas, ona do do tri godine imaju besplatan boravak, do šest 70 posto, a do 15 godina 50 posto popusta u smeštajnim jedinicama uz obezbeđenu projekciju crtanih filmova svake večeri.