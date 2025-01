On dodaje da je za sada neizvesno kada će vatrena stihija biti obuzdana, ali ističe da vatrogasne jedinice na zemlji i iz vazduha rade bez predaha.

"Biće to dug i težak put do oporavka"

- Hrabrost i posvećenost ovih vatrogasaca izaziva strahopoštovanje - oni čine sve što je u njihovoj moći da minimiziraju štetu, ali resursi koji su im potrebni su potpuno iscrpljeni. Nažalost, reakcija vlasti u Los Anđelesu i Kaliforniji, koje bi trebalo da ih podržavaju, je nedovoljna, a mi vidimo posledice... Molimo vas da ove vatrogasce i sve one zadržite u svojim mislima i molitvama. Biće to dug i težak put do oporavka, ali verujem u snagu ovdašnjih ljudi ovde. Hvala vam na podršci. Pozdrav za sve Srbe! - poručio je na kraju razgovora Stevo Slepčević za portal "Serbian Times".