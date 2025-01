Sve to ne bi bilo toliko neobično da Slobodan Brkić nije slep od rođenja. Od njih troje, dvoje dece je zbog viška kiseonika u inkubatoru ostalo bez vida, ali to nije sprečilo Slobodana da iskoristi ostala čula.

- Kažu osoba sa posebnim potrebama. Kakve moje posebne potrebe, ja jedva jedem jednom dnevno, moje potrebe su minorne, ako ćemo iskreno. Nekad po 3-4 dana uhvatim da ne spavam uopšte. Ali ja sam osoba sa posebnim blagoslovom. To je i patrijarh Pavle voleo da kaže. Kaže, ove osobe sa invaliditetom, hendikepom, on kaže to su osobe sa posebnim blagoslovom. E sad, da li će čovek da se fokusira na one dobre strane ili na one loše strane, to zavisi od čoveka. Ja se fokusiram na ono što mogu, a ne na ono što ne mogu - rekao je Slobodan za Prva TV.