"Sad ćeš se ti meni smejati i odmah da kažem da ja lično ne verujem u to, ali neko u komšiluku se bavi crnom magijom i pokušava da baci urok na vas. Verovatno je u pitanju grupa sektaša koja hoće da vas 'mobinguje'. Moja kuma je u dvorištu nalazila slomljene ljuske od jajeta i crvene konce kod prozora. U saksije znaju da zakopaju neki predmet. Ja ne verujem u magiju, ali problem nastaje kad si u blizini ljudi koji u to duboko veruju do te mere da hoće nekom da napakoste", objašnjava on.