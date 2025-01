Kako navode u saopštenju, deca će biti smeštena u Centru dečjih letovališta i odmaralištu Mitrovac na Tari i biće podeljena u dve grupe po 100 dece. Prva grupa mališana uzrasta od trećeg do šestog razreda boraviće na planini u periodu od 12. do 18., druga od 18. do 24. januara. Svaku grupu učenika pratiće po šest pratilaca koji su nastavnici fizičkog vaspitanja.