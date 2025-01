Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na planinama povremeno jak, severoistočni. Najniža temperatura od minus pet do minus jedan, a najviša od minus jedan na jugu do pet na severu Vojvodine.

U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno vreme. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od minus tri do minus jedan, a najviša oko jedan.

Slab sneg očekuje se još ponegde u utorak na jugu Srbije, a zatim će do kraja druge dekade januara biti suvo sa jutarnjim temperaturama od -8 do -1, dok će maksimalne vrednosti do četvrtka, uz umerenu oblačnost, biti od -1 do 3, u Negotinskoj krajini do 5, a potom u porastu.