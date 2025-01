Slušaj vest

Uoči novogodišnjih praznika roditelji željni provoda uveliko tragaju za pouzdanim i stručnim osobama koje će im čuvati decu. Međutim, to nije uvek tako lak zadatak. Da dadilje danas nisu luksuz već potreba govori i podatak da je danas potražnja za njima veća nego što ih zapravo ima. Na pojedinim sajtovima za čuvanje dece može se videti da je za čuvanje jednog deteta neophodno izdvojiti čak 60.000 dinara.

Porodica Arsić je relativno brzo preko jednog sajta pronašli dadilju Tanju Milošević, koja do danas, već pune dve godine brine i stara se o njihova dva sina, Mateju i Vanji.

- Videli smo sam odnos prema deci, to nam se dopalo i ulilo poverenje jer je ipak u pitanju školovana osoba baš za to, medicinska sestra, vaspitač, tako da eto, to nam je isto bio neki vid sigurnosti, a prosto i kada je krenula videli smo da sve ide svojim tokom - rekla je za Kurir Marija Arsić, roditelj.

- Mislim da je jako teško da se izgradi taj iskren odnos i mislim da to ne može da se uradi kroz par meseci, nego da moraju da prođu godine i godine. Njima je to najvrednije u žviotu i smatram da svaka bejbisiterka mora da ima otvoren odnos sa porodicom, ali pre svega i sa decom zato sto deca osećaju sve, i ljubav i ljutnju bukvalno sve osećaju i mislim da je to nesto najvažnije, da osoba veruje u vas zato što svaki dan nije isti nego je različit - rekla je Tanja Milošević, dadilja.

Međutim, još jedan od problema je to što u Srbiji posao dadilje nije definisan Zakonom o radu. Jedini državni servis koji pruža usluge čuvanja dece je Bebi servis u Beogradu čiji je osnivač Grad Beograd. Iz bebi servisa ističu da je mnogo veca potreba za dadiljama nego sto ih zapravo ima.

- Dadilja moze da bude svaka osoba koja se prepoznaje za tsj posao. Tako da mogu i u nas servis nas bebi servis grada begrada da se prijave, a onda nas tim procenjuje dalje, da li je ta osoba zaista za nas. One prolaze svu proceduru. Prvo nakon naseg tima koji obavlja razgovor oni idu na nekoliko psiholoskih testova. Svi koji prodju testove, idu dalje, znaci rade lekarski pregled, sanitarni pregled. Mi saradjujemo i sa predskolskom ustanovom Stari grad gde one idu i na prakticnu obuku tako da moramo sve da obuhvatimo. Zato su one sigurne i proverene i to je ono sto je najvaznije - rekla je Marina Aćimović, koordinator Bebi servisa.

Ponekad se u ulozi dadilje nađu i potpuno nepoznate osobe, koje su roditelji upoznali relativno skoro. Stručnjaci napominju da je vrlo važno biti oprezan u proceni onog ko će nam čuvati dete uoči praznika, posebno zbog toga što smo svi svedoci sve učestalijeg zlostavljanja i zanemarivanja najmlađih.

- Kad je malo dete vi ne možete da neko nepoznat dođe i vi kažete detetu doviđenja i odete i ostavite ga sa potpuno nepoznatom osobom. Postoji ono što zovemo adaptacija deteta na novo lice i zato ja preporučujem kad ostavljate dete uoči novogodišnje noći da to bude neko koga dete poznaje. Ako dete tu osobu nije upoznalo provedite neko vreme. Jako je bitno da pripremite dete na to da se dete upozna sa tom osobom u vašem prisustvu što znači da vi provedete zajedno sa tom osobom i detetom neko vreme i da je upoznate sa tom osobom pre nego što ih ostavite jer to detetu zna da bude šok - istakla je Snežana Alčaz, dečiji psiholog

Ukoliko ne steknemo dovoljno poverenja u osobu kojoj ostavljamo dete, struka preporučuje da je najbolje prepustiti ga bakama i dekama ili da ipak ostanemo kod kuće i da porodično svi zajedno provedemo novogodišnje i božićne praznike uz svoje najmilije.

