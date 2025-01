- Neće biti organizovanog dočeka pravoslavne Nove godine, zbog tragedije koja se desila 1. novembra 2024. godine. Za one koji su se odlučili da današnji dan proslave uz muziku moći će to da učine u nekom od ugostiteljskih objekata, dok su dnevne žurke izostavljene sa obzirom na to da je u pitanju radni dan.