N. P. kaže da se prevarant služio i crnom magijom, te da ju je vodio i do Rušnja:

- On je društven, slatkorečiv, sa svima je okej i tako zadobija poverenje ljudi. Jednom smo bili u kafiću i rekao mi je: "Hajde sa mnom na jedno mesto, brzo ćemo se vratiti", da bismo završili u Rušnju kod jedne žene koja se bavi crnom magijom, tamo je otišao zbog sebe, ona je vadila kojekakve rekvizite koje je njemu davala za određene ljude. To je prvo što me je trglo. Pitala sam ga tad čemu to, a on je rekao: "Mora da se radi i sa jedne i sa druge strane." Inače, on nema tarifu, nego mu se novac ostavljao na stolu.