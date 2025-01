Podsetimo, Cvijovića je, kako je ranije preneo portal E-Vršac, smenilo Ministarstvo prosvete uz obrazloženje da neće da dozvoli "privatizaciju" i zloupotrebu ustanove. Članovi Saveta roditelja Vazduhoplovne akademije izrazili su uverenje da je do Cvijovićeve smene došlo nakon što je on razrešio Miloša Đokića s mesta odgovornog rukovodioca obuke pilota. Studenti ove ustanove uputili su otvoreno pismo ministarki prosvete Slavici Đukić Dejanović, jedan od zahteva je da se s pozicija odgovornih rukovodilaca razreše svi koji su uticali na ugrožavanje bezbednosti obuke, kršenje regulativa i zloupotrebe položaja, jedan od njih je i Miloš Đokić. Zahtevi zaposlenih i roditelja su isti, a to je da se poništi odluka o Cvijovićevom razrešenju.