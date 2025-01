Simptomi gripa javljaju se iznenada, dan ili dva nakon infekcije i to su poznati simptomi poput bolova u telu, malaksalosti i kašlja i visoke temperature.

- Simptomi gripa kod dece deluju drastičnije zbog manjih i užih disajnih puteva, što otežava situaciju kada dođe do otoka i sekreta. U nekim slučajevima deca odmah zahtevaju antibakterijsku terapiju, ali to može prepisati samo lekar jer grip je primarno virusna infekcija koja ponekad može izazvati bakterijske komplikacije - kaže Milićević.

- Vakcina pruža zaštitu od aktuelnog tipa virusa i deluje od šest meseci do godinu dana, ali potrebno je dve do tri nedelje da vakcina počne da deluje. Deca uzrasta od 6 meseci do 5 godina mogu primiti vakcinu, ali je važno da budu potpuno zdrava i da nemaju simptome bolesti kako bi vakcina bila efikasna. Vakcina je prevencija, a ne terapija, stoga se ne daje ako dete već ima simptome gripa - kaže dr Milićević.