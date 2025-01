Ujutru slab i umeren mraz. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna od nule do četiri.

Do kraja druge dekade januara suvo:

* ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1

* najviša temperatura do petka od -1 do 3, u Negotinskoj krajini do 7, od subote u porastu

* u sredu umereno oblačno

* zatim pretežno sunčano, osim u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama gde se očekuje magla koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana.