- Par minuta nakon poletanja, kapetan je tražio da se identifikuje lekar ako postoji u avionu, a nakon mog odaziva, tražili su potvrdu koja svedoči da sam zaista lekar, a kada su i to dobili, sproveli su me do putnika kome je trebala medicinska pomoć,a ispostavilo se da je to petogodišnja devojčica koja je bila u pratnji porodice, koja je bila uplakana. Ona je bila crvena, imala je temperaturu, i to ne bi bilo toliko strašno, da devojčica nije u deliću sekunde skratila dah, počela da se bori za dah, dobila grčeve, i to je otišlo u drugom pravcu. Jasno je meni bilo šta se događa, ali sve je bilo limitirano, mada stjudardese su donele dva boksa lekova u kojima je bilo svašta, ali ništa za decu, a naročito za temperaturu. Potom su grčevi prestali, devojčica je dobila dah, ali joj je temperatura ostala, mada i te sjudardese moram da pohvalim jer su zaista fantastično pomagale, masirale su devojčicu hladnim peškirima, iako pedijatri kažu da to ne bi trebalo da se radi, ali bilo je nužno. Trudili smo se da ne paniče drugi ljudi, pa sam došao na ideju da joj bilo kako spustim temperaturu, te sam uzeo neki svoj brufen koji sam izdrobio u neku zamišljenu dozu u malo mleka i dao joj da popije. To je dovelo do pada temperature, a ona se na kraju leta ispovraćala.