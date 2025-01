- Svaka mu čast, on još nije pedijatar, još gore u avionu, zaista nezgodna situacija, mnogo ljudi okolo, dete malo. To stanje je jako dramatično, taj fras je situacija gde dete, zbog povišene temperature, počinje da se trese, poplavi, ukoči pogled, umokri se, jako je neprijatna situacija jer deluje da će dete završiti fatalno. To jeste situacija u kojoj mora brzo da se reaguje, a kolega nije imao lekova, to je situacija koja spada u dramatične, a srećom kolega je radio u Urgentnom centru, a ne mogu ni da zamislim koliki je to stres. Generalno, takvo stanje se javlja kod dece do sedam godina zbog povišene temperature. To podseća na epi napad, a obično to ne ostavlja posledice. Ako traje duže od pola sata ta drhtavica, onda mozak ostane malo vremena bez kiseonika, i onda mogu da nastanu posledice, mada je to relativno retko. Veoma fascinantno je odreagovao kolega u avionu.