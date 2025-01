U toku prepodneva na severu Banata i u većem delu Bačke, kao i na pojedinim lokalitetima centralne i istočne Srbije pretežno sunčano. U ostatku zemlјe mestimično niska oblačnost i magla, koja će u pojedinim delovima Beograda, Srema i južnog Banata s manjivati vidlјivost od 200 do 500 metara , najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

"U sredu ujutro slab i umeren mraz i mestimično magla. U toku dana u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, kao i na jugu i jugoistoku zemlјe umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega. U ostalim krajevima duži sunčani intervali. Vetar slab, promenlјiv. Najniža temperatura od -9 do -4 stepena, a najviša u većini mesta od -2 do 3 stepena, u Negotinskoj Krajini oko 5 stepena.