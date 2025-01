- Besplatno testiranje namenjeno je ženama uzrasta 30 do 65 godina, izuzev trudnicama, ženama koje nikada nisu stupile u seksualni odnos, imaju odstranjen grlić materice, kao i ženama koje se već leče od raka grlića materice. Dakle, ovo testiranje namenjeno je ženama sa teritorije Beograda i grada Niša. Istovremena primena dva testa se sprovodi u prevenciji, dakle ranog otkrivanja malignih promena na grliću materice. Upravo je detekcija, dakle dugotrajna infekcija ovih tipova, jedan od ključnih razloga za maligne promene. Nije potrebno da se zakaže pregled, samo je potreban lični dokument. Javite se svakog radnog dana od 14 do 18 časova, kao i vikendom od osam do 15 časova - započela je Sekulić, pa rekla koliko traje sam pregled: