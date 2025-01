Mobilni mamograf je stigao u Novi Pazar, što je dalo priliku ženama da brže dođu do besplatnog preventivnog pregleda. Iako je planirano da mamograf bude u tom gradu samo nekoliko dana, zbog velikog interesovanja ostao je duže, što govori o tome da se svest o preventivnim merama povećava.

- Mamograf je u Novom Pazaru od 16. decembra, a preko 1.470 žena je zakazalo i obavilo pregled u ovom mamografu od tada, sa tim što su termini do 19. januara svi već zakazani i popunjeni, a odaziv je još jedan dokaz da se preventivna svest podigla kod žena. Zdravlje žena nije samo prioritet, već i odgovornost svih nas.

Ona dodaje da će mamograf ostati u Novom Pazaru onoliko koliko to bude potrebno, pa je verovatno da će on biti u Novom Pazaru do marta.