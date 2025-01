Kad je baka Marici ćerka obolela od raka, muž i ona borili su se za njen život i zapustili sina koji je bežao od kuće i završio u zatvoru a koji je u međuvremenu dobio dete sa ženom s kojom je bio u kratkoj vezi. A onda mu je u zatvor stiglo pismo...

Marica Milošević (70) je nakon dugogodišnje borbe usvojila svog unuka Peđu, kog je majka ostavila u Zvečanskoj. Od sina, koji je u zatvoru, saznala je da ima unuka i odmah je krenula da ga traži.

Priča malog Peđe mogla je da nema srećan kraj. Ipak zahvaljujući pismu koje je stiglo njegovom ocu u zatvoru i upornosti njegove bake, dečak iz Zvečanske dobio je topli dom i svu ljubav svoje porodice.

A nesreća porodice Milošević počela je kada je Marici ćerka obolela od kancera. Kako su bili posvećeni njoj i njenom lečenju, sin je ostao "zapušten".

Sinu u zatvoru stiglo pismo da ima sina

U toj borbi za ćerkin život koja se završila tragično, ona i suprug su "ispustili" sina.

- Kako je ona umrla, tako su počeli problemi. Sin je bežao od kuće, tražio je društvo na ulici, bio je u zatvoru i kada je izašao iz zatvora, bio je sa tom gospođom koja je rodila njemu sina, živeli su zajedno 9 meseci, pre nego što je on opet završio u zatvoru. Mi ništa o njoj nismo znali - priča baka Marica kroz suze.

- Ona je poslala pismo mom sinu u zatvoru da se njihov sin nalazi u Zvečanskoj, rekla mu je da se zove Predrag i da je ona njega odmah po rođenju ostavila, nije ga ni u ruke uzela. Sin me je odmah pozvao da odem da vidim šta se dešava. Ja sam to i uradila, ali sam bila u šoku, nisam verovala da imam unuka. Potvrdili su mi u Centru za socijalni rad da to jeste moj unuk - priča Marica.

Foto: TV Una printscreen

Prvi susret sa unukom

Priseća se i svog prvog susreta sa unukom Peđom u Zvečanskoj.

- Odmah sam odatle otišla u Zvečansku kod socijalnog radnika. Ispričala sam mu situaciju, on mi je potvrdio sve. Rekao mi je da mu je čudno da niko nije došao dve i po godine da ga obiđe, ja sam mu objasnila da mi nismo ni znali. Dozvolio mi je tada da vidim svog unuka, odveo me je u sobu gde su deca. Ja sam njega odmah prepoznala, on je isti moj sin. On je krenuo prema meni rukama da ga uzmem u ruke. Kad tad nisam dobila infarkt, neću nikada - priseća se baka Marica gostujući u jutarnjem programu Prve televizije.

"Bog mi je uzeo ćerku, ali mi je dao unuka"

Marica je odmah angažovala advokata, a njena borba za unuka trajala je pune dve godine, nakon čega joj je sud dodelio starateljstvo.

Ali, ni tu nije bio kraj njenim problemima.

- Sud je doneo odluku da sam ja staratelj detetu, ali onda me je Centar za socijalni rad maltretirao. Tražili su DNK, nisu mi davali dete, da treba na upoznavanja da dolazim, pa da ga uzmem ujutru pa da ga vratim uveče. Dva meseca su mi pravili problem. On to u početku nije shvatao, ali kako je rastao, već je počeo da bude svestan. Kada sam ga dovela iz Zvečanske kući, on nije znao šta je to frižider, tuš kabina, šporet.. Bog mi je uzeo ćerku, ali mi je dao unuka - kaže Marica.

Peđa danas ima 12 godina i jako je vezan za svoju baku

Peđa danas ima 12 godina, a kako njegova baka priča, slažu se odlično.

- Sve me sluša, on je toliko vredan, pre nego što ode u školu on mene prvo pita da li treba nešto da mi pomogne. Ja za njega moram da budem zdrava, ne smem da se razbolim. Imala sam infarkt, on je sve vreme bio uz mene. On je toliko vezan za mene, da je to neverovatno - kaže Marica.

Foto: TV Una printscreen

Na pitanje voditeljke da li joj je potrebna finansijska pomoć, jer žive isključivo od njene penzije, skromna baka Marica kaže:

- Meni je jako neprijatno da pričam o tim stvarima, živimo od moje penzije. Ja mnogo para dajem za lekove, ali ja uvek za mog unuka ostavim da ima i za patike i užinu i sve što mu zatreba. On mora da ima sve ono što imaju i druga deca - rekla je Marica gostujući na TV Prva.

"Ko god da ga pita za majku, kaže da je ona mrtva"

Peđa sa svojom majkom nema nikakav kontakt, kaže Marica.

- On ko god da ga pita, on kaže da je njemu majka mrtva. Jednom prilikom mi je došao i pokazao poruku od majke da mu je stigla. U poruci je ona pitala da se vide, kada ga je pozvala i predstavila mu se kao njegova majka, Peđa joj je rekao "Ko si ti bre, ti nisi moja majka, moja majka je mrtva. Imamo samo baku i tatu" - ispričala je.

"Želeo bih da budem kao Ronaldo"

Peđa je danas tinejdžer, ide u školu, a redovno i trenira fudbal. Do detalja se seća prvog dana kada je došao u bakinu kuću.

Kako kaže, sam rešava sve školske zadatke, matematika mu ide slabije, a najviše voli fizičko.

- Imam želju da završim školu, da budem kao Ronaldo, da baki uzmem sobu da spava i da dokažem mom razrednom i svom direktoru, da kada budem igrao da im dam kartu - kaže Peđa za "Exploziv".

Za njega svi imaju samo reči hvale, i drugari i trener!

- Talentovan je, uvek je motivisan, ne samo za fudbal, nego i za životno iskustvo - kaže njegov trener, dok njegovi drugari kažu da koliko je dobar drug, još je bolji fudbaler.

Marica Milošević, nakon što je izgubila ćerku, doživela je najveću sreću na svetu kada je usvojila svog unuka Peđu i rekla mu da ide kući, odlučna da ga vaspitava da bude dete za primer.

- Bog mi je ćerku uzeo, a dao mi je unuka! Kada me je video na dan usvajanja, kada se zaleteo i zagrlio me! Rekla sam mu da idemo kući! On je trčao po dvorištu i vikao da ide svojoj kući! I vaspitačice su počele da plaču! To je bila najveća sreća na ovom svetu. Sama sebi sam rekla da ću da ga vaspitavam da bude dete za primer - zaključuje Peđina baka Marica.