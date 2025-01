Nije za šalu

Izgladnjivala sam se, pa se razbolela

Nekoliko odgovornih devojaka je na Tiktoku apelovalo na one koji to promovišu da prestanu to da čine, jer ova tema nije za šalu. Jedna od njih se i sama u jednom periodu života izgladnjivala, što ju je dovelo do određenih zdravstvenih problema, ali i do poremećaja u ishrani.

- To može stvoriti velike probleme. Nemojte da promovišete nešto što nije zdravo. Dosta je dece koja će to da vide i ugroziće sebe - navela je ona.