U Srbiji trenutno haraju četiri virusa - grip, korona , respiratorni sincicijalni virus, i humani metapneumovirus, koji napadaju decu i odrasle i pune ordinacije u domovima zdravlja! Kako se respiratorne infekcije ne bi dodatno proširile mnoge bolnice i klinično-bolnički centri uveli su zabranu poseta do daljeg.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u našoj zemlji su u prvoj nedelji u ovoj godini registrovana 4.752 slučaja sličnih gripu , a najviše obolelih je među mališanima do četiri godine i decom od pet do 14 leta. Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija iznosio je 9.020 .

Virus gripa potvrđen je do sada u 16 okruga - Šumadijskom, Srednjobantskom, Južnobačkom, Južnobanatskom okrugu, Severnobanatskom, Zapadnobačkom, Moravičkom, Braničevskom, Pirotskom, Zlatiborskom, Nišavskom, Kolubarskom, Mačvanskom, Raškom, Rasinskom okrugu i u Beogradu.

- Kod gripa inkubacija traje od nekoliko sati do nekoliko dana s temperaturom do 40, jakim bolom u mišićima, glavoboljom i bolom u očnim jabučicama, što ga razlikuje od korone. Jednom rečju, čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Ode na posao zdrav, a vrati se bolestan. Kod gripa imamo dve faze, prvu gripoznu i drugu kada je došlo do pada imuniteta i nadovezuju se sekundarne virusne infekcije, bronhitisi, upale pluća sa dužim kašljem. Ljudi misle da se vratio virus, međutim, prilikom pregleda se utvrdi da se nadovezao novi virus ili bakterija - kaže dr Obradović.