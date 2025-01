Urađeno je 99 odsto obnove a u planu je da se izgradi riznica i depo, čije projektovanje je počelo, a do kraja godine krenuće i prvi radovi. 2026. godine u Srbiji će biti organizovana velika izložba na kojoj će biti izloženi neki artefakti iz manastira Hilandar što će, prema dogovoru predsednika Srbije i Grčke, biti urađeno pod pokroviteljstvom dve države.

- Znate posle 20 godina rada svi smo jedva čekali da doživimo dan kada ćemo da zatvorimo rad na izgorelom manastiru. Nedavno smo imali otvaranje Notr Dama, gledam plamene u Los Anđelesu i ne vredi porediti katastrofe i stradanja. Hilandarski požar je mnogo razorniji od Notr Dama. Svakako da je manja površina od Los Anđelesa, ali znate, i Hilandar je grad. Kada posmatrate kao istoričar, u stručnom smislu, Hilandar predstavlja srednjovekovni grad i kao takav je izgorio više od pola i niste ništa posebno mogli ni da uradite, u srednjovekovnim gradovima je sve povezano i vatra se brzo širi. Razarenje je bilo veće nego u Notr Damu jer je odjednom obuhvatilo više objekata, polovinu manastirskog kompleksa, a hvala Bogu, sačuvala se crkva. Međutim, sada smo povratili, iako smo trajno izgubili nešto što je bilo autentično, a Hilandar je poseban jer je to najstarija ustanova u našem narodu i porodica, to je bratstvo, to je duhovna porodica koja postoji 826 godina - započeo je Ranđić.