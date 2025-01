- Ja sam razgovarao sa lekarom kojeg moram da pohvalim, on je nakon incidenta ostao na dežurstvu, da pomogne ostalim pacijentima. Rekao mi je "ja ću to uvek raditi". Pitao sam ga treba li mu neka pomoć, rekao da može da računa na grad. Ispričao mi je da je to jedan čovek iz Bora koji tamo treba da ide kod lekara, a on je tražio da ga lekar hitno uputi u psihijatrijsku ustanovu u Vršac - kaže Nedimović.