- Za ovu humanu akciju najviše ljudi sazna preko klipova koje objavim, tako su i njeni roditelji saznali za ovo. Mia je došla sređena, ushićena, ona je najmlađi donor. To je nešto posebno i to je zadovoljstvo za roditelje. Ona je slatkica. Ne znam kako bih vam objasnila njenu reakciju, to mora da se doživi - rekla je za Kurir Rakićeva.