"Idemo na izmenu uredbe o koeficijentima, to će biti prvi korak Vlade. Prvo povećanje plata za zaposlene biće u martu, 5 posto, pa u oktobru 5 posto, pa u januaru 2026. godine 7 odsto. Kroz oktobarsku platu ove godine prosvetni radnici imaće početnu platu na nivou republičkog proseka. To je istorijsko povećanje . Doneli smo zajedničku odluku da je ovo najbolji sporazum za sve", rekao je premijer.

"Da ne bi bilo da su vaspitačice u predškolskim ustanovama zaboravljene. To neće biti lako za lokalne samouprave. Država smatra da nije fer da vaspitačice, odnosno predškolske ustanove, ostanu zapostavljene", dodao je on.

"Moja poruka što se tiče prosvete, školska godina počinje 20. januara, tačka. Produžili smo rok za zaključenje ocena do 24. ili 25. januara. Može da zaključi ocene, neće se insistirati do 20. januara, to je deo dogovora. Imaju dovoljno vremena da zaključe ocene, govorimo o prvom polugodištu, tako da je to dovoljno. Svi oni koji budu kršili zakon, ne uživaju podršku i zaštitu sindikata, i ko krši zakon, snosi konsekvence. Vrlo su proste stvari, to su državne škole. Poruka moja đacima i roditeljima, da vas ne bi bombardovali kroz medije zbog pritisaka koji izmišljaju razne stvari. Škole počinju da rade, odnosno školska godina za celu Republiku Srbiju počinje 20. januara. Kome nisu zaključene ocene, produžava se rok za zaključenje ocena do 24. ili 25. januara", rekao je premijer.