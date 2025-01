- Sve je u mom životu bilo normalno i uobičajeno. Nijednom nisam osetila pokret bebe u stomaku ili nešto slično. Onda me je nekih mesec dana pre porođaja sreo prijatelj kojeg dugo nisam videla i upitao da li sam trudna , pošto je primetio da sam se malo “bucnula” (a inače sam mršava osoba).Tada sam shvatila da sam se pet kilograma ugojila, ali ne i da sam trudna. Ljudima koji su svakodnevno sa mnom u kontaktu, to nije zapalo za oči, jer sam se postepeno gojila malo u predelu stomaka i zadnjice, ali daleko od toga da sam imala trudnički stomak, više kao malo salce u donjem delu stomaka - napisala je ona.

- Stanje šoka u meni je bivalo sve jače. Tada sam shvatila da me nešto “zateže” i ubrzo sam spoznala da je to pupčana vrpca koja visi iz mene. U panici sam je samo povukla i cela posteljica je izašla iz mene. Nisam znala šta da radim sa posteljicom i gde je stavim, jer je bila spojena pupčanom vrpcom za bebu, pa sam je stavila na njen stomačić i tada shvatila da je moja beba devojčica. U brzini sam bebu ogrnula peškirom (koji je visio iznad lavaboa). I zajedno sa njom otišla do trpezarije po svoj telefon. Pozvala sam najpre hitnu pomoć, a potom i verenika - priseća se ona u svojoj ispovesti.

- Ta rečenica me je celu zaledila, nije mi bilo jasno zašto je ona ugrožena, kada je plakala i normalno me posmatrala najlepšim malim okicama. Puta do bolnice se i ne sećam. Ginekolog me je u bolnici dočekao, čestitavši mi na hrabrosti i vodivši me na pregled. Ali ja sam sve vreme mislima bila uz moje dete, koje je tada bilo na pregledu, sve vreme mi je odzvanjala ona rečenica doktora iz hitne. I sve dok me nisu uverili da je moje dete dobro nisam se umirila. Sa ginekološke strane ja sam bila skroz okej, počela sam da krvarim, sve je odrađeno prirodno kako treba, i nije bilo razloga za brigu. Što se nje tiče ona je morala biti u inkubatoru jer je manja od 2 kg i rođena je u 32. nedelji kako oni kažu, ali što je najbitnije skroz je zdrava. Bile smo 7 dana u bolnici, a sada se kod kuće čuvamo i volimo. Lepo sisa i lepo napeduje. A ja sam ovu ulogu neočekivanog majčinstva odlično podnela - dodala je.