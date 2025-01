"Želim da izrazim zahvalnost pacijentima i njihovoj pratnji koji su mi pritekli u pomoć. Ovakve situacije su, nažalost, moguće kada su ljudi nezadovoljni onim što im saopštite. Pacijent je bio iz Bora i došao je kod devojke u Rumu. Objasnio sam mu da, kako bi dobio adekvatno lečenje, mora biti prijavljen na adresi u Rumi. Pokušao sam da mu pomognem, ali nisam mogao da ga uputim u Vršac na dalju terapiju. To je protumačio kao odbijanje pomoći i u trenutku me udario pesnicom. Da li to sada znači da, ako iznesem svoje stručno mišljenje o tome kako neko treba da se leči, taj čovek ima pravo da me napadne ili ubije? Smatram da je ovakvo ponašanje potpuno prešlo svaku granicu", rekao je dr Čekerinac.