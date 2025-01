- Sveštenik radi u našoj parorhiji, a pre toga je krstio naše starije dete. Ja sam se porodila u 24. nedelji, a posle par dana sam izašla iz bolnice i došla do naše crkve da pitam sveštenika da li može da se uputi molitva, na šta je on meni rekao, jer je dete takvo rođeno, da bi on voleo da ode u bolnicu sa nama i da ga uvede u carstvo krštenja. Meni je to bilo čudno jer nikada tako nešto nisam čula, pa sam mu rekla da moram da pitam bolnicu jer je to intezivna nega gde su stroga pravila. Javila sam se posle par dana, sveštenik je krenuo sa nama, ne mogu da opišem osećaj svega toga, a kada smo ušli tamo i kada je sveštenik krenuo da čita molitvu, bukvalno u tom trenutku je Vukašin imao samo devet dana i otvorio je oči, to je bilo nezamislivo jer je bio baš životno ugrožen, nisu nam davali šanse da će da preživi. Takva deca imaju razne probleme, krvarenje mozga i slično, a on je sve to preživeo i sada je veliki dečak, pet meseci je bio u inkubatoru, izašao je sa tri i po kilograma. Sve vreme je tamo bio u kritičnom stanju.