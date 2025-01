- Postoje liste čekanja za transplantaciju organa. Za transplantaciju srca, to je lista čekanja od oko 40 do 50 bolesnika, a veliki broj njih ne može dugo da čeka. Broj varira od toga da li neko strada u međuvremenu. Sa druge strane, najviše se čeka na transplantaciju bubrega. Već punih 11 godina smo spremni da uradimo transplantaciju, nije problem u spremnosti i znanju, već u dostupnosti procedure. Samo podizanje svesti je važno, jedino tako možemo doći do povećanog broja procedura.