- Kada smo osnovali Fortis, cilj nam je bio da budemo glas onih koji ga nemaju, baš kao što smo to radili kroz Leviatan, samo sada na drugom terenu - zaštiti dece. U proteklom periodu smo uspeli da spasimo 63 deteta, sprečavajući viđanja pedofila i bolesnika. Kada kažem ’spasili’, mislim na to da smo otkrili 63 pedofila, snimili ih, dokumentovali njihove radnje i sprečili ih u daljim delima. Sve što radimo je legalno i u skladu sa zakonom, i nikada nismo nikoga fizički napali, iako su nas često optuživali za to.