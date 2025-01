On je dodao da je ovakva aktivnost rizična i za one koji se u proteklom periodu bili prehlađeni.

Kada plivači izađu iz hladne vode, ne sme se naglo zagrevati jer dolazi do širenja krvnih sudova i tada takođe može doći do srčanog udara ili padanja u nesvest. Savet je obući suvu garderobu i polako se zagrevati.

- Na Dunavu je srednja dnevna temperatura oko 2.5 stepena, kod Zemuna čak oko tri stepena. Na Savi će biti toplije, i tu bi srednja temperatura biti oko 5.2 stepena Celzijusovih, a u Beogradu oko 5.5. Na Velikoj Moravi temperatura će se kretati oko 2.5 stepeni Celzijusovih dok će na Tisi to biti oko 2.3. Na banatskim vodotokovima prosečna temperatura biće oko tri stepena. To su su prosečne temperature za ovo doba godine, i to se može očekivati i za 19. januar - kaže on za "Blic".