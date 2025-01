Od toga da pitaju zabrinutog čoveka da li je dobro, do porođaja, a u nastavku saznajte kako je zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji na svet bezbedno došla mala Lena.

- Prošle nedelje u dane vikenda, to je bila noć petak na subotu, vršili smo povećanu kontrolu vozila u Pančevu. Posle ponoći imali smo zadatak da obiđemo određene delove grada, kao što je Kotež, a relativno je bila mirna noć. Međutim, u jednom trenutku, primetili smo čoveka koji je stajao ispred vozila koje je imalo uključena sva četiri pokazivača pravca i delovalo je kao da nekoga čeka. Prišli smo mu, zatražili ličnu kartu na uvid, ušli smo u razgovor sa licem, a kolega je vezom ustanovio da se ne radi o bezbednosno interesantnom licu i on nam je rekao da čeka kumu koja se porađa. Prvo smo se pogledali, pa mi je prošlo kroz glavu da možda čeka da sve to prođe, pa da se vrati, a kada su kolege pitale da konkretnije malo kaže, ustanovili smo da je kuma u stanu - započeo je Milić.