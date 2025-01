- Sledeće nedelje počeće anticiklon da slabi, inače nad nama je sada ta toplotna kupola, ali taj topao vazduh je po visini, tako da to mi ne osećamo, kod nas je još hladnije. Sledeće nedelje, kako budu dani odmicali, biće polako sve toplije. U utorak najverovatnije neke padavine, kiša, ponegde možda čak i neki sneg. A onda u četvrtak je taj prelazni dan, kada dolazi do osetnijeg otopljenja. I četvrtak, petak, subota najverovatnije je maksimalna temperatura između 10 i 15 stepeni. To su martovske temperature. Dakle, ponovo ide jedno malo jače otopljenje. Ne bi trebalo da bude kao ono za Božić, kad su temperature bile aprilske od 15 do 20 - rekao je Ristić u Jutarnjem programu Prva TV.