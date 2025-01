- Termička obrada je prva linija zaštite kada su u pitanju bakterijski problemi i trovanja. Kada se desi neko trovanje ono što možemo da pretpostavimo jeste da nije bila adekvatna termička obrada. Naprimer, može biti predebeo komad mesa, a da dugo nije bilo obrađeno, pa je središnjica ostala nepečena, to su uglavnom problemi. Mesne konzerve ne bi trebalo da držimo na visokoj temperaturi jer kasnije neće biti naknadne termičke obrade, pa tu može doći do razvoja izvesnih bakterija. U suštini ta konzervirana hrana, ukoliko se ne drži u frižideru, poželjno je da se drži u nekoj ostavi gde temperatura ne prelazi 20 stepeni.

Imajući u vidu da je vreme virusa, Stanišić se osvrnula na to koliko ishrana utiče na prevenciji zdravlja, a pogotovo za vreme hladnih dana:

Dr Stanišić razbila nedoumice: Evo kada dolazi do razvoja bakterija u mesu i na šta obratiti pažnju Izvor: Kurir televizija

- Znate kako, što se tiče konzumacije mesa, da li bi trebalo ili ne, svaki stav koji je ekstreman ima svoje dominantno negativne strane. Umeren unos mesa je ono što je preporučljivo. Nisam sagovornik veganska, niti keto dijete , mogu da kažem koje su prednosti i mane unosa mesa. Dakle, prednosti mesa su definitivno to što se radi o biološki vrednoj namirnici koja ima proteine, minerale, određenih vitamina, ono je korisno, a pogotovo za populaciju koja raste, koja se razvija, za ljude koji su fizički aktivni ili za ljude koji imaju anemiju jer crveno meso i dalje predstavlja najbolji izvor gvožđa. Sa druge strane, preterani unos crvenog mesa, a danas možete da vidite mnoštvo sredovečnih ljudi koji provode vreme sedeći, a pojedu pljeskavicu veličini tanjira, pa ta količina mesa nije normalna za njihove potrebe, te se preporučuje da unos mesa ne prevazilazi pola kilograma nedeljno. Takođe, naročito su kritični suhomesnati proizvodi jer ti proizvodi imaju dodatne konzervanse koji su kancerogeni, pa bi ih trebalo ograničiti.

- Slinavke i šapa jeste opasno oboljenje za životinje, ali ne prenosi se na ljude, ali zato oboljevaju različite vrste životinja što znači da su ugrožena goveda, koze, ovce, svinje... A to spada u kompletno stočarstvo. To je značajna ekonomska bolest, država koja je zahvaćena njome, ima ugroženo kompletno stočarstvo, kompletna grana privrede, mnogo ljudi živi od toga. Ne bi trebalo ishitreno da govorimo da preti opasnost po našu poljoprivredu jer se Nemačka nalazi daleko od nas, a bolest se pojavila samo na jednom mestu za sada i verujem da tamošnje kolege preduzimaju sve mere, a pre svega za uzrok same zaraze.