- Rekla sam joj da ne mogu da nastavim i da osećam da me boli , peče, pitala sam je da li mogu da odem kući. Pitala me da li sam sigurna, ja sam već ustala, a onda je rekla da je to samo modrica. Dala mi je ogladalo, kad sam pogledala pitala sam je da li joj to stvarno deluje kao modrica, a ona je tu ćutala - ispričala je ona.

- Pitala sam je i da me uputi kome mogu da se obratim jer je ovo za ušivanje, jer ja kao nestručno lice, vidim da treba to da se šije. Ona je krenula da me ubeđuje da to ne mora da se ušiva, da nije to ništa. Kad sam videla koliko je sati, rekla sam: "Doviđenja!". Potom sam otišla sa mamom do Doma zdravlja, dobila sam uput za Stomatološki fakultet gde su me ušili i stavili konce. Pažljivo birajte doktore! - poručila je Emilija.