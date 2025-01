- Podelio bih to na dve kategorije, na starija i novija vozila. Sada je sve automatizovano, postoji mnoštvo senzora koji prate razne parametre, pa i sve oko motora i njegove temperature, pa prilagođavaju rad motora, što samim tim dosta olakšava. S druge strane, naravno da treba upaliti auto i sačekati par minuta, ipak je opterećenje da vozilo, odnosno motor dostigne radnu temperaturu od 80-ak stepeni, a da je do malo pre temperatura bila ispod nule. Ne bi trebalo auto da radi pola sata, ali kada vidite da je smrznuto sve, upalite auto, malo grejanje za šoferšajbnu, pa dok očistite stakla, to je nekih 3-4 minuta, da auto dođe na neku normalu. Na početku ne bi trebalo forsirati vozilo jer su to velike razlike u temperaturi - započeo je Dobošin, pa nastavio: