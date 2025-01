"Na našim prostorima, kada je zagađenost vazduha u pitanju, odnosi se pre svega na hladnu polovinu godine, ne zbog hladnog vazduha, već se polje visokog vazdušnog pritiska stacionira između srednje Evrope i Balkana"

Da li je vazduh u Srbiji zagađeniji nego prošle godine. Većina gradjana bi na to pitanje odgovorila potvrdno. Njima kao da nisu potrebne merne stanice ili aplikacije koje im omogućuju uvid u stepen zagadjenja vazduha, jednostavno osećaju da je vazduh zagadjen.

O ovom velikom problemu koji utiče i na životnu sredinu, a pre svega na naše zdravlje, razgovarali su gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, Nedeljko Todorović, meteorolog i Ognjan Pantić, ispred Beogradske otvorene škole.

Todorović je izneo detaljnu analizu na koji način dolazi do zagađenja u zimskim mesecima:

- Zagađenje vazduha prisutno je u velikim naseljima i industrijskim zonama, to ništa nije novo. Na našim prostorima, kada je zagađenost vazduha u pitanju, odnosi se pre svega na hladnu polovinu godine, ne zbog hladnog vazduha, već se polje visokog vazdušnog pritiska stacionira između srednje Evrope i Balkana. U takvim situacijama dolazi do slabog strujanja vetra, to je prvi faktor. On ventilira zonu zagađenja. Druga stvar, pri visokom pritisku stvara se temperaturna inverzija. Sa visinom, barem u prvih nekoliko stotina metara, u graničnoj zoni temperatura počinje da raste. U planinskim predelima bude i toplije i sunčanije, a nema ni preteranog zagađenja - započeo je, te se dotakao teme zagađenosti sa kojom se bori naša prestonica:

- Po kotilnama, dolinama, u Vojvodini, pa i na području Beograda, pored magle postoji i niska oblačnost. U centru grada, odnoseći se na saobraćaj, je najveća koncentracija zagađujućih materija. Prema periferiji se smanjuje. Vremenski obrazac koji donosi iznad našeg regiona visok pritisak, kao i ovaj tip vremena sa temperaturnom inverzijom najviše utiče.

Na započeto nadovezao se i Pantić:

- Ono što je izvesno, sa ovim periodom godine koincidira i grejna sezona. Najveći problem u Srbiji predstavlja način na koji proizvodimo energiju, toplotnu i električnu. Imamo i druge situacije, u Beogradu je saobraćaj problem. Situacije u toplijim mesecima, u kombinaciji visokih temperatura javlja se prizemni ozon, kao primer je Novi Beograd. Takođe, imamo i problem sa deponijama - kaže Pantić, te je istakao i značaj sve većeg broja mernih stanica:

- Broj zvaničnih mernih stanica kojima upravljaju institucije je u porastu, to je dobra stvar. Loše je to što smo videli da, svuda gde se pokrene merenje, zagađeno je. Sa svakom novom stanicom dobijate zvaničnu potvrdu. Poslednj primeri su Šabac i Kruševac. To su gradovi za koje se smtarlo da nemaju problem sa vazduhom, a kada se kontinuirani monitoring uspostavio, dokazano je suprotno. Moj utisak je da pomaka ipak ima. Za sada ne vidimo krucijalnu promenu, ali postoji svest i formirane su politike.

O pomenutim analizama vazduha govorio je i Todorović:

- Postoje analize vazduha. To se ne odnosi na sva mesta jednako, mesta koja su u kotlinama i u letnjim mesecima imaju veću količinu zagađenja, nezavisno od temperaturne inverzije. Kao primer, to su Užice, Valjevo, Sarajevo i Tuzla. Postoji kriterijum obaveštenja, a onda i upozorenja. Različiti su nivoi koji određuju značajnost.

Todorović je dotakao i toga kakve nas vremenske prilike čekaju u narednim danima, te i u kakvoj su koordinaciji sa zagađenošću:

- Niska oblačnost i magla su Vojvodina, pomoravlje, područje Beograda. Sutra će se zadržati ovaj tip vremena, u nedelju već počinje da se pomera. Na jugu se već sutra pojavljuje sunce, a od ponedeljka neće biti niske oblačnosti i magle, već oblaka koji donose malo kiše. Ipak, neće biti ozbiljnih padavina.

Kako zagađen vazduh utiče na funkciju naših respiratornih organa, a posebno kod dece, otkrio je dr Saša Milićević, pulmolog:

- Obzirom da svi primećujemo da vazduh nije onakav kakav bi trebalo da bude, a to najviše primećuju hronični pacijenti, treba imati u vidu da gasovi, ali takođe i čestice, predstavljaju najveći problem, to ulazi u naš disajni sistem i dolazi do alveola, do sitnih disajnih puteva i pravo ulazi u krv. Praktično ide do svih organa i svih organskih sistema u našem organizmu, tako da su zapravo najviše osetljivi pacijenti koji imaju različita plućna oboljenja. Treba imati u vidu da su pluća ulazno mesto za toksične čestice, toksične materije, ali putem krvi to odlazi do svih naših organa - ističe Milićević i dodaje:

- Prvi simptomi su kašalj, povećana sekrecija u disajnom sistemu, naročito kašalj kod onih pacijenata koji do tada nisu imali neke probleme. Naravno, pušači, pacijenti koji imaju astmu, kod njih se to intenzivira. Sve to zapravo predstavlja odbranu našem organizmu koji pokušava da te toksične supstance i toksične gasove nekako eliminiše i da spreči da oni prodru u naš organizam.

