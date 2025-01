Članovi moje porodice imali su problema sa zdravljem i na preporuku poznanice otišao sam kod njega kad sam bio u Srbiji, rekao mi je da krenem s njim na ture da se molim svecima i da će mi on pomoći, priča za Kurir prevareni B. G.

Slušaj vest

Isti prevarant, lažni vidovnjak, koji je prevario N. P. i još mnogo ljudi prevario je i mene. Slepo sam mu verovao, dao sam mu skoro 80.000 evra. Obećao mi je da će moj novac osveštati i oprati u manastiru, tvrdi za Kurir B. G. (ime i prezime poznati redakciji), Srbin koji već 10 godina živi u Australiji!

On se našoj redakciji javio nakon što je video ispovest Beograđanke N. P., koja je za naš list ispričala da ju je prevario čovek koji se predstavlja kao vidovit, a inače vodi i ture po manastirima. Kako je ispričala, žrtve prvo ubedi da je njihov novac proklet i da mora da "odstoji" u manastiru neko vreme kako bi se s njega skinulo prokletstvo.

Njoj je uzeo 100.000 evra, a minimum je, prema njenim saznanjima, prevareno 150 ljudi, koje okuplja radi podizanja kolektivne tužbe protiv prevaranta! Zbog sudskog postupka oštećeni ne žele da javno otkriju svoj identitet niti identitet osumnjičenog.

Među prevarenima je i Srbin iz Australije koji je do ovog prevaranta takođe došao na preporuku, i to svoje prijateljice, koja mu je takođe dala novac. Neki članovi njegove porodice imali su zdravstvenih problema, te je rešio da se tom čoveku obrati za pomoć. Jednom godišnje dolazi na odmor u Srbiju, tada se i sastao s njim u jednom kafiću.

Naseo iz očaja

- Muka natera čoveka na svašta, čak i na to. Rekla mi je poznanica da taj čovek stvarno pomaže. Prvo je tražio moju fotografiju da on proceni. Kad smo se sreli, ispričao sam mu za svoj problem, onda je rekao da moram prvo da idem na ture po manastirima i da se molim, te da će mi on pomoći da se ti problemi brzo reše - svedoči za Kurir B. G., koji je prvi susret s lažnim vidovnjakom imao pre četiri godine.

Poverovao mu je, kaže, da je vidovit jer mu je preneo jedan detalj.

- U to vreme sam se viđao s jednom devojkom. Na društvenim mrežama nisam imao nijednu našu zajedničku fotografiju, a on mi je rekao da se zabavljam s tom devojkom i pogodio joj je boju kose i očiju. Da li je on to pročitao ovako iz glave ili je blefirao, ne znam. Tad sam pomislio da tu stvarno ima nečega. I tako sam krenuo s njim na ture - navodi naš sagovornik.

B. G. išao na ture sa lažnim vidovnjakom Foto: Privatna Arhiva

Išao je u Grčku, Gruziju i Poljsku, a s prevarantom se sastao dva puta u Beogradu i novac mu je uplaćivao na račun.

- Ono što je veoma čudno jeste to što mi je rekao da ću kupiti kola i čak rekao i datum, a ja tada nisam ni imao novac, ali stvarno se desilo da sam tad kupio auto. Zato je to i uzelo maha. Posle je krenuo da izvlači novac. Na tom drugom susretu mi je rekao da postoji vrsta pomaganja koja se zove lično, za koje mu se daje novac - priseća se on i nastavlja:

Ilustracija Foto: Shutterstock

Prilozi i lično pomaganje

- Govorio je kako će taj novac poslati da se osvešta i opere, te da će mi nakon toga biti vraćen. Međutim, ja sam mu za to tražio pokriće, potpis, i nisam hteo ništa od novca da mu prebacim. On je govorio kako će on sve to da reši. Onda me je pecao, a ja sam zagrizao udicu i prebacio mu novac na račun. Prvo je to bio iznos od 50.000 evra, za ta lična pomaganja ukupno sam uplatio 74.000!

Novac mu je prebacivao tri puta, ali kako kaže, još 6.000 evra mu je dao na ruke, i to kao prilog za manastire.

- Prvi put sam ga za novac pitao posle dve godine, uglavnom smo porukama komunicirali. Govorio je da će ga vratiti, da ne brinem. Nekoliko puta sam ga pitao, odgovor je uvek bio isti. Letos mi je poslao poruku i zvao me da opet idem s njim na turu. I tad sam ga pitao za pare. Uvek zavlači sa istim odgovorom, do sada mi je vratio svega 1.000 evra - navodi B. G.

Manipulator Kad sam video poruke, zaledio sam se Naš sagovornik ističe i da je prevarant ozbiljni manipulator. - Ja sam pomislio na prevaru kad smo išli u Grčku na turu, seo sam u autobus iza njega i uspeo da vidim poruke koje je čitao na telefonu. Ljudi su ga pitali kad će im vratiti novac. Strašne su to stvari. Tu sam video koliko je sati, tada sam se zaledio. Mnogo je tu para, veliki broj ljudi je prevario.