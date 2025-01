- Petnaest godina sam se pripremao za put na to famozno Kokosovo ostrvo koje se danas nalazi u sastavu Kostarike, za koje se smatra da je bilo svojevrsna banka gusara i da su tu svi oni ostvljali blago koje bi oteli. Za to ostrvo karte vam nisu potrebne, jer možete doći samo ukoliki ronite. Ekspedicija je trajala tri godine i moji prijatelji sa kojima sam išao i ja smo poslednji koji su dobili dozvolu od tamošnje vlade da tragamo za blagom. Danas je to nacionlani park i potraga za blagom, za koje se pretpostavlja da se nalazi u vodi, više nije dozvoljena. Ovo putovanje uništilo me je finansijki, ali nikad se nisam pokajao. Iksutvo koje sam doživeo ne može da se opiše. Specifična flora i fauna, mnogo endemskih vrsta. Celo ostrvo izgleda kao iz doba dinosaursa - rekao je Zoran za RINU.