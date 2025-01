Sutra ujutru očekuje nas slab i umeren mraz i lokalna pojava magle. Tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije oblačno i hladno. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u Timočkoj Krajini sunčano. Vetar slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -2 °C, a najviša u većini mesta od -1 do 3 °C, u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, do 8 °C.