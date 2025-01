Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane mladiće i devojke da, u okviru akcije "Otvorena vrata", svake subote do 29. marta 2025. godine, u vremenu od 10 do 14 časova, posete vojne škole – Vojnu akademiju, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara" i upoznaju se sa načinom školovanja i prednostima koje nude vojne škole.

Ove godine, Vojna akademija po prvi put organizuje i pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis u školsku 2025/2026. godinu sa zainteresovanim licima iz građanstva, svake subote do 29. marta 2025. godine. Pripremna nastava iz matematike realizuje se u vremenu od 11 do 13 časova, a priprema za proveru fizičkih sposobnosti od 13 do 14 časova. Pripremi za proveru fizičkih sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji poseduju važeću potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.