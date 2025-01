Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje biće oblačno sa sunčanim intervalima, a u Timočkoj Krajini sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku Srbije umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od minus devet stepeni do minus dva, a najviša, u većini mesta, od minus jedan do tri stepena.