Kako je pedijatar Saša Milićević objasnio, građane, a pre svega one najmlađe, mori respiratorni sincicijalni virus, poznatiji kao rsv virus, koji "napada" svaki uzrast, ali je naročito opasan kod male dece do 2 godine.

On dodaje i da mnogi od nas u sebi nose više virusa, ali da problem nastaje kada jedan od njih obori imunitet. Takođe, napominje da, pored roditelja, najčešće oboljevaju i bake i deke.

Najopasniji za decu do dve godine

- Moraju da piju lekovi protiv temperature, a kod dece je posebno važno da piju više tečnosti nego inače kako ne bi dehidrirala. Takođe, poželjno je da budu par dan van kolektiva i da se bake i deke zaštite - priča on.

Na kraju zaključuje da teže oblike ovog oboljenja uglavnom dobijaju deca do dve godine, ali da ih mogu dobiti i odrasli.

On za kaže da je ovaj virus do sada uglavnom napadao decu do dve godine starosti i da su posebno bila ugrožena deca sa poremećajima imuniteta i prevremeno rođena deca, a sada napada i odrasle.