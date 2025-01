Vučić je istakao da nigde u svetu nema, osim možda u nekoj afričkoj ili azijskoj gde je inflacija velika, da se nakon pritiska na vladu obezbedi povećanje od 31 odsto, odnosno 29 odsto realnih zarada. "To nigde na svetu nema. Ni u jednoj zemlji na svetu. To je najveći uspeh koji su mogli postići. Vrlo su se dobro borili za svoje stvari", kazao je Vučić.



- Što se tiče škola, imamo podatke za 1758. U tih 1758, 1442 škole radiće potpuno normalno, 82,1%. 199 škola radiće, ali neće svi nastavnici raditi. I u 94 škole, nešto manje od 5%, pokušaće da naprave potpunu obustavu rada, koja je apsolutno protivzakonita. Dakle, vi imate pravo na generalni štrajk kada se sindikati ne dogovore sa vladom. Sve je to zakonski propisano. I onda morate da držite čas 30 minuta, zato je to zakonodavac, ali i zakonopisac, predvideo, dakle, 30 minuta mora da postoji čas da deca ne bi ispaštala, da bi deca mogla da uče, jer na kraju krajeva nisu nam potrebna nepismena deca koja će da budu batina u nečijim rukama, već deca koja će drugačije da uređuju svet i koja će da imaju znanje. Zato je predviđeno da 30 minuta morate da imate čas, generalni štrajk i vama ide manja plata. I to je sve ok. Imate pravo na to. Dogovoreno je sve sa sindikatima, čisto je - rekao je on.