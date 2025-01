Slušaj vest

BEOGRAD - Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Iznad ostalog dela zemlje biti oblačno, tmurno, hladno i ponegde maglovito vreme.

Vetar slab promenljiv, na istoku Srbije umeren do jak zapadni. Najniža temperatura od minus devet do minus jedan, a najviša u većini mesta od minus jedan do dva, u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, do 10.

U Beogradu će danas biti oblačno, tmurno i hladno vreme. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura oko minus tri, a najviša oko nula.

Vreme narednih dana i obrt od četvrtka

U ponedeljak (20.01.) u nizijama, po kotlinama i dolinama reka oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, uz lokalnu pojavu sipeće kiše (rosulje) i poledice. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, nakon jutarnjeg mraza, u toku dana se i dalje očekuje toplije vreme u odnosu na ostale krajeve uz slabu do umerenu oblačnost.

Vetar slab promenljiv, u Braničevu i delu Velikog Pomoravlja umeren do jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša u većini mesta od -1 do 4, u oblastima bez magle i niske oblačnosti na jugu i istoku Srbije, uključujući i planinske predele, do 10.

U utorak (21.01.) pretežno oblačno i dalje hladno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa susnežicom i snegom.Slabe padavine očekuju se i u sredu (22.01.) u prvom delu dana. Posle podne postepeno razvedravanje.

Od četvrtka (23.01.) osetno toplije sa maksimalnim temperaturama od 8 do 15 °S.

Novo prolazno naoblačenje s kišom očekuje se od četvrtka uveče do petka popodne (24.01.), a u ostalim danima do kraja perioda biće malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima.

AMSS: Magla i poledica na putevima, gužva na ulazu u gradove i na granici

Danas se očekuje povremeno veći broj vozila na putevima koji vode ka gradovima i iz skijaških centara, a pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se i na ulaznim terminalima najfrekventnijih graničnih prelaza sa Hrvatskom, BiH, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Dobrim delom dana, a posebno u jutarnjim i večernjim satima, magla, sumaglica i poledica mogu stvarati vanredne zastoje, zato se vozači pozivaju da voze oprezno, na većem odstojanju i za vožnju koriste dnevnu svetlost. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Temperature jutros u 9 i fenomen temperaturne inverzije kad je na planinama toplije nego u gradovima

Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Kolubare, Kosova, Mačve. Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na prelazu Preševo čekaju sat i po.

Temperature jutros u 7, najhladnija je bila Sjenica sa minus 12

