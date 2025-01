Vetar slab promenljiv, u Braničevu i delu Velikog Pomoravlja umeren do jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -1 °S, a najviša u većini mesta od -1 do 4 °S, u oblastima bez magle i niske oblačnosti na jugu i istoku Srbije, uključujući i planinske predele, do 10 °S.