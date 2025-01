"Apsolutno sam na ivici sa živcima, pogotovo što se to prečesto dešava i ne verujem da ću rešiti problem sa još jednom selidbom. Znači i dalje mislim da bi to najbolje sredio neko suprotnog pola, ali ajde možda neko ima dobre ideje", zaključuje ona.

"Dogovora nema, a narod je ovde mahom bahat i nekulturan i kad kažeš kako je buka, oni kažu da ideš na selo. Ako je stan iznajmljen, selidba i pri izboru sledećeg stana gledaš da je stara gradnja, da se spavaća soba ne naslanja na komšijsku kuhinju ili dnevnu sobu i da iznad žive neki penzosi, mada ako si van stana tokom dana, može i ljudi sa malom decom, oni se primire do 23 sata. To je jedino rešenje, sve ostalo je gubljenje živaca i vremena", "Sreća u nesreći je da nije tvoj stan pa možeš da se seliš, u suprotnom bi bila osuđena na borbu. Ne znam gde je stan, ali što je kraj skuplji, manje su šanse da ti se ovo desi, a ako se desi da rešiš civilizovano", pišu oni.

"Ne možeš ništa, ja ceo život imam problem sa komšijama, i to uglavnom sa podstanarima, jer ovi do mene stalno izdaju stan nekim budalama. Ovaj što trenutno živi tu svaki dan baca po sobi neke kugle, da li vežba sa njima ili šta radi nemam pojma, ali stalno mu padaju na pod i to se dešava mesecima već što me prilično nervira. U ulazu ima i neki lik, koji mi srećom nije prvi komšija, a koji u stanu peva, što samo po sebi ne bi bio problem da ne zvuči kao Jar Jar Binks iz Star Warsa. Mogu misliti kako je njegovim prvim komšijama", pišu oni.