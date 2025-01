SRBIJI PRETI INDUSTRIJSKI SNEG - EVO KOLIKO JE ON OPASAN PO ZDRAVLJE! Meteorolog upozorava: Očekuju se nove padavine narednih dana, doći će do OVE pojave! Izvor: Kurir televizija

- Industrijski sneg je pojava koja nastaje usled kombinacije jako niskih temperatura vazduha i visokog nivoa zagađenja. Ovakva pojava nije retkost. Ranijih godina se u Srbiji takođe dešavalo, građani svedoče da to nije slično kao pravi sneg, već je praškaste strukture. Nastaje tako što se na česticama aerosola i česticama na raznim oksidima i dioskidima, dođe do kondenzacije. Čestice posluže kao jezgro za kondenzaciju vode i ledenih kristala. On može da bude opasan po zdravlje jer utiče na iritaciju kože i disajnih puteva, a naročito ako smo duže vreme izloženi tom zagađenju. Dolazi do problema sa respiratornim organima, kao i do nekih kancerogenih bolesti.