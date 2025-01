Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u 2023. godini u našoj zemlji je prijavljeno sedam slučajeva legionarske bolesti, i to pet u Beogradu i dva u Južnobačkom okrugu, a prijavljen je i jedan smrtni ishod , koji se može dovesti u vezu sa ovom bolešću.

U 2024. godini, po do sada raspoloživim podacima, u Srbiji je detektovan jedan slučaj legionele , i taj pacijent je izlečen.

- U Republici Srbiji nije definisana to jest nominovana na nacionalnom nivou referentna laboratorija za Legionelu, kao ni laboratorija za ispitivanje prisutnosti legionela u životnoj sredini tj. u vodnim sistemima. U analizi su korišćeni podaci o bolesti prikupljeni u okviru pasivnog nadzora, koji organizuju i sprovode instituti/zavodi za javno zdravlje na područjima svoje nadležnosti - navodi se u ovom javno dostupnom izveštaju.

Izloženost legionelama ne dovodi uvek do zaraze. Osobe sa postojećim bolestima, pušači i osobe starijeg uzrasta izloženi su većem riziku od infekcije ovim bakterijama.

Simptomi obično počinju da se pojavljuju od dva do deset dana nakon infekcije, a u retkim slučajevima je potrebno do tri nedelje da bi se oni razvili.

Nakon toga dolazi do pojave suvog kašlja i problema sa disanjem koji se mogu razviti u tešku pneumoniju. Kod otprilike trećine bolesnika javlja se proliv ili povraćanje, a u otprilike polovine zbunjenost ili delirijum.

Legionarska bolest se prenosi udisanjem mikroskopskih kapljica vode (aerosola) koje sadrže ove bakterije. Legionarska bolest se ne može preneti konzumiranjem vode za piće: bakterija mora da dospe u respiratorni sistem disanjem ili slučajnim udisanjem u pluća. Ove bakterije žive u vodi i razmnožavaju se u odgovarajućim uslovima, npr. u vodi nakupljenoj u veštačkim vodnim sistemima pri temperaturi od 20 do 50 stepeni, navode stručnjaci "Batuta".

U Evropi, Australiji i SAD godišnje se otkrije oko 10 do 15 slučajeva na milion stanovnika. Od prijavljenih slučajeva, 75 do 80 odsto su stariji od 50 godina, a 60 do 70 odsto su muškarci.