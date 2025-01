Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, nakon jutarnjeg mraza, u toku dana se i dalje očekuje toplije vreme u odnosu na ostale krajeve uz slabu do umerenu oblačnost. Duvaće slab promenljiv vetar, u Braničevu i delu Velikog Pomoravlja umeren do jak, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura će se kretati od minus osam do minus jedan, a najviša u većini mesta od minus jedan do četiri stepena, u oblastima bez magle i niske oblačnosti na jugu i istoku Srbije, uključujući i planinske predele, do 10 stepeni.