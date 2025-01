U našem regionu i Srbiji u nizijama će do srede biti česta magla, sutra nas čekaju moguće padavine i poledica, a od četvrtka osetno toplije sve do početka februara, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo .

On je na svom Fejsbuk profilu objavio vremensku prognozu za naredne dane u kojoj je najavio novo zahlađenje posle 2. februara.

- Danas i sutra nad nizijama regiona dalje uz dosta magle tmurno i hladno, a na višim planinama sunčano i toplije. Sutra nad celim regionom prolazno naoblačenje uz padavine. U nizijama uglavnom kiša koja se ponegde može lediti pri tlu, posebno u maglovitim oblastima. Do srede dnevni maksimumi u mestima sa maglom oko nule, a nad ostalim predelima od plus tri do 13 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo i dodaje: